Excentrique ou manipulateur : qui est vraiment Ezra Miller, la star sulfureuse de "The Flash" ?

Il fait partie d’une nouvelle génération qui bouscule les codes à Hollywood. Ex-enfant prodige, sur scène dès l’âge de 6 ans, Ezra Miller a d’abord attiré l’attention grâce à ses performances troublantes dans des films indépendants comme After School ou We Need To Talk About Kevin, applaudis au Festival de Cannes, avant de s’immiscer dans l’univers des grosses franchises hollywoodiennes, séduites par sa singularité. Depuis 2014, il est Barry Allen alias The Flash, le superhéros DC Comics dans les films de la Justice League version Zack Snyder. Mais aussi Croyance Bellebosse, le jeune disciple tourmenté du sorcier Grindewald dans Les Animaux Fantastiques, la saga dérivée de Harry Potter.

Hyper charismatique en interview, plus mature que son jeune âge ne le laisse paraître au premier abord, Ezra Miller s’illustre très vite par ses choix de vie et le franc-parler qui va avec. En 2012, à l’âge de 19 ans, ce fils d’une danseuse contemporaine et d’un cadre de chez Disney déclare être queer au magazine The Advocate parce que c’est, selon lui, "la manière la plus ouverte et la plus inclusive" de se décrire. Six ans plus tard, il confirme à The Hollywood Reporter que c’est simplement une façon de dire non aux standards en matière de genre.