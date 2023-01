Ezra Miller plaide coupable dans une affaire de cambriolage et évite la prison

La star des "Animaux Fantastiques" et de "The Flash" évite une lourde peine. Ezra Miller risquait jusqu'à 25 ans de prison pour des faits de cambriolage et de vol. Mais, en plaidant coupable "d'intrusion illégale", ce vendredi 13 janvier, devant la Cour supérieure du Vermont (nord-est des États-Unis), ces accusations ont été abandonnées.