Fabcaro, l'auteur de "Zaï zaï zaï zaï", scénariste du prochain album d'Astérix

"À partir du moment où on m'a proposé le projet, très vite, j'ai commencé à gribouiller, à chercher des idées, à explorer des pistes, et c'est venu assez vite", explique Fabcaro. "Parfois, il arrive que les auteurs disent : là, j'ai pris un risque... En réalité, c'est un risque très relatif, il faut remettre les choses à leur place, on n'est pas non plus au front. Au pire, on dira que c'est moins drôle", remarque-t-il. L'auteur de Broadway, Le discours ou de Formica, une tragédie en trois actes, a été approché par l'éditeur alors que Jean-Yves Ferri souhaitait se consacrer pour le moment à un autre projet.