VIDÉO - Fabrice Luchini bouleversant dans "La Petite" : "Je ne fais que ce que j’ai envie de faire"

L’homme que vous jouez revendique sa liberté d’agir comme il l’entend. Et vous, vous sentez-vous plus libre que jamais à ce stade de votre carrière ?

Écoutez, je n’aime pas qu’on me casse les yecous. Parfois quand on me propose des émissions de télé je pense au syndrome de Christophe Hondelatte qui se lève (durant un numéro de "On n’est pas couché en 2011" – NDLR). Et je me dis finalement ce n’est pas si con. Je suis libre dans le sens où je reprends La Fontaine sur scène, c’est un bonheur absolu… Bon c’est pénible par moments mais c’est ma passion. J’ai créé cet été une lecture sur Victor Hugo consacrée à la mort de Léopoldine, que je vais jouer aussi en octobre… Est-ce que je me sens plus libre ? Je ne fais que ce que j’ai envie de faire. Oui, globalement. Pas à ce point-là. Je ne suis pas sûr d’avoir eu envie de faire cette interview. Mais si ça ne me plaît pas… Je vous dis "arrache-toi, je me casse, tu me flégon les yecous !". Ce qui n’est pas le cas. Parce que c’est merveilleux la promotion, contrairement à ce qu’on pense. Ce n’est pas que de la promotion. Parce que les gens savent ce qu’ils vont aller voir. Il n’y a aucun vendeur de films. Qu’est-ce que tu vas dire aux gens ? Tu ne crois pas qu’ils savent ? Même avant que le film se fasse, ils savent inconsciemment s’ils ont envie de voir un film sur le miracle d’un homme déterminé à retrouver un bébé, de retrouver ce bébé éblouissant, de partir de la dépression et d’aller vers la naissance… Ils savent ! Ce n’est pas le baragouin que tu vas faire. Mais pourquoi c’est passionnant ?