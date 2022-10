"Face it alone" : d’où vient le titre inédit de Queen avec Freddie Mercury ?

Un inédit de Queen en tête des ventes de singles ce vendredi matin sur iTunes ? Vous n’avez pas rêvé. Le groupe britannique publie en effet "Face it alone", un titre sur lequel on peut entendre la voix du regretté Freddie Mercury, décédé en 1991 à l’âge de 45 ans des suites d’une pneumonie alors qu’il était atteint du sida.

"Nous venons de redécouvrir un petit joyau de Freddie dont nous avions oublié l’existence", expliquait cet été le batteur Roger Taylor à la BBC, précisant que le titre en question était extrait des séances d'enregistrement de l’album The Miracle, réalisées entre 1987 et 1989 entre Londres et Montreux, en Suisse.