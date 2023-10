"Fair Play" : Phoebe Dynevor ("Bridgerton") au cœur d’un troublant jeu de pouvoir sur Netflix

Dans cette partie où la notion de fair play n'existe pas, les deux acteurs principaux s’imposent en maîtres du jeu. Phoebe Dynevor, qui tient son premier rôle majeur depuis Bridgerton, et Alden Ehrenreich (Solo) ont tous les deux un visage angélique capable de se durcir en un claquement de doigt. "Ils sont très forts et polyvalents, très engagés dans leur métier. Phoebe dégage de la chaleur, de la vulnérabilité et de la pureté mais aussi de la férocité. Avoir ces qualités était important pour le rôle d’Emily. Et c’était essentiel que Luke soit attachant et charmant mais qu’il puisse aussi s’engager dans des endroits de plus en plus sombres", souligne Chloe Domont.