Attaquée pour diffamation, Meghan Markle face à sa demi-sœur devant la justice

Une allusion non dissimulée à The Diary of Princess Pushy’s sister part 1 – Le journal intime de la sœur de Princesse Ambitieuse -, l’autobiographie publiée par Samantha Markle il y a deux ans. Un ouvrage qui, malgré ce qu'elle promettait, a eu l'effet d'un pétard mouillé, loin du très commenté Le Suppléant, les mémoires de son beau-frère Harry. Dans sa mini bio d'auteur sur Amazon, elle évoque "son intérêt pour l’effet des médias sur la société" et son combat contre la sclérose en plaques depuis son fauteuil roulant. "Elle n’est pas étrangère aux défis et à la ténacité", précise sa page auteur, affirmant qu’elle "continue à défendre la vérité et à inspirer les autres à regarder au-delà des étiquettes sociales et des fake news".