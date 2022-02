Distinctions contre donations : Scotland Yard enquête sur la fondation du prince Charles

Bousculé par le scandale, Michael Fawcett s’est mis en retrait de son poste à la rentrée avant de démissionner deux mois plus tard. Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, lui, nie toute faute. Les enquêteurs de Scotland Yard ont contacté "les personnes soupçonnées de détenir des informations pertinentes" et ont été en liaison avec la fondation du prince qui "a fourni un certain nombre de documents pertinents". Aucune arrestation n’a été faite, aucun interrogatoire n’a encore été mené. Du côté du prince Charles, au repos à cause du Covid, la ligne de défense reste la même qu'en septembre.