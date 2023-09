Mort d’Elizabeth II : un an après, Charles III salue les "services dévoués" de sa mère

"Je suis aussi profondément reconnaissant pour l'amour et le soutien qui a été montré à ma femme et à moi-même au cours de cette année, alors que nous faisons tout notre possible pour être au service de vous tous", a poursuivi le souverain en légende de deux clichés. Le premier — pris à Buckingham le 16 octobre 1968 par le photographe Cecil Beaton — montre la reine Elizabeth âgée de 42 ans, tandis que dans le second, on la voit poser aux côtés de Charles et Camilla.