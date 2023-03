Archie et Lilibet, les enfants de Meghan et Harry, sont officiellement prince et princesse

Sur le site officiel de la famille royale, ils étaient encore présentés ces dernières heures comme "Master" et "Miss". Buckingham a mis ses fichiers à jour, ce jeudi 9 mars, en faisant précéder les prénoms d'Archie et Lilibet Mountbatten-Windsor des mentions "prince" et "princesse", comme leurs célèbres petits cousins. Dans les faits, les enfants de Meghan et Harry ont pourtant accédé à ce statut dès l’accession au trône de leur grand-père Charles III, le 8 septembre dernier, à la mort d’Elizabeth II.