"Elle veille sur nous" : le prince Harry raconte comment il parle de "Mamie Diana" à Archie

Le prince Harry défend la vie qu’il mène avec sa moitié et qui l’a conduit à créer les Invictus Games en 2014. Une compétition sportive réservée aux vétérans et mutilés de guerre qui tient sa 5e édition à La Haye cette semaine. C’est là que le duc de Sussex a répondu à une interview qui fait déjà couler beaucoup d’encre en Angleterre. Car sur 11 minutes d'entretien, plus de 8 minutes ont été consacrées à sa vie privée et ses relations avec la famille royale. Il y confesse se sentir désormais plus chez lui aux États-Unis qu’au Royaume-Uni et dit s’assurer que la reine soit "protégée et entourée des bonnes personnes". Il évoque également sa défunte mère, dont il parle sans cesse à son aîné Archie.