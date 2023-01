Le Prince Harry passe à table sur la chaîne américaine CBS avant la sortie de son autobiographie

Les fêtes de fin d’année n’auront été qu’un bref répit pour la famille royale. La chaîne américaine CBS annonce qu’elle diffusera dimanche prochain une interview exclusive du Prince Harry dans le cadre de son émission "60 Minutes", trois jours avant la sortie mondiale de son autobiographie, Le Suppléant. De quoi raviver le spectre de la terrible interview à Oprah Winfrey avec son épouse Meghan Markle ?

Dans un court teaser diffusé sur Twitter, on peut voir le cadet du roi Charles III accueillir l’animateur Anderson Cooper chez lui en Californie où il a trouvé refuge avec femmes et enfants depuis le Megxit. Aucune révélation choc pour le moment puisqu’une grosse voix off recouvre les images. Mais de quoi ravir les tabloïds, avides de scandales…