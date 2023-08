Le prince Harry sera de retour au Royaume-Uni la veille de l’anniversaire de la mort de la reine

Seront récompensés "les qualités inspirantes des enfants et des jeunes gens vivant avec des maladies graves ou des besoins médicaux complexes" mais aussi "ceux autour d’eux qui se dépassent pour les maintenir en bonne santé et heureux". Le prince Harry, qui a déjà pris part à cette cérémonie onze fois, "passera du temps avec chaque gagnant et leurs familles lors d’une réception en amont", précise un communiqué qui ne fait pas mention de la venue de Meghan Markle. "Honoré" de prendre part à l’évènement, il remettra le prix de l’enfant inspirant pour la catégorie des 4-6 ans et prononcera un discours. Sur la liste des invités l’an dernier, le duc de Sussex avait annulé sa participation à la dernière minute pour se rendre à Balmoral, en Écosse, où sa grand-mère Elizabeth II est décédée le jour-même, le 8 septembre, à l’âge de 96 ans.