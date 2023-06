Première victoire pour le prince Harry face au think tank qui remet en cause son visa aux États-Unis

L’organisation évoquait dans sa demande les confessions du prince britannique dans Le Suppléant, son autobiographie sans filtre. Il y partageait son expérience avec les drogues, écrivant avoir consommé de la cocaïne, du cannabis et même des champignons hallucinogènes par le passé. Le prince Harry "a admis publiquement (...) un certain nombre de délits de drogues aux États-Unis et à l'étranger", relevait le think tank dans son recours. Or, ajoute-t-il, "la loi américaine rend normalement de telles personnes inéligibles à l'entrée" dans le pays, citant les exemples d’Amy Winehouse et Diego Maradona qui avaient été empêchés de passer la frontière.