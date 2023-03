Harry et Meghan bientôt expulsés de leur maison de Windsor au profit du prince Andrew ?

Jamais avare en jeu de mots, The Sun s’amuse comme jamais, ce mercredi 1er mars. Sur sa Une papier, le tabloïd annonce un "Frogxit" imminent. Rien à voir avec une fuite en avant de grenouilles mais un clin d’œil à un néologisme inventé par la presse britannique il y a trois ans, le "Megxit". Contraction de Frogmore et exit, le mot désigne le prochain déménagement de Meghan et Harry qui, cette fois, n’est pas de leur ressort. Car c’est Charles III lui-même qui aurait demandé aux Sussex de plier bagage et de lui rendre Frogmore Cottage, leur résidence au Royaume-Uni. Et leur unique lien matériel avec la royauté.