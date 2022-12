"Harry & Meghan" sur Netflix : ces images détournées qui scandalisent déjà les Britanniques

C’est la série documentaire qui fait trembler la famille royale. Netflix dévoilera jeudi 8 décembre la première partie de Harry & Meghan, une série documentaire dans laquelle le prince et l’actrice entendent donner "leur version" des faits qui les ont poussés à renoncer à leurs titres et à fuir pour les États-Unis, quelques mois à peine après leur mariage de rêve. "Ils ont déclaré la guerre à Meghan pour servir leurs intérêts", résume l’avocate Jenny Afia dans la bande-annonce dévoilée lundi, n’hésitant pas à mettre les paparazzis et la famille royale dans le même sac.

Montage nerveux, musique dramatique, mélange d’archives et de témoignages… Si cet avant-goût épouse tous les codes des documentaires diffusés sur la plateforme, plusieurs images font déjà polémique et interrogent sur la sincérité du propos. Dans le premier teaser mis en ligne jeudi dernier, on peut voir à à 00:30 exactement le cliché en noir et blanc d’une armada de photographes braquer leurs objectifs vers leur sujet, situé hors champ. Forcément, on s’imagine qu’il s’agit de Harry et Meghan. Mais en réalité pas du tout !