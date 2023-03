Dîner à Versailles, visite d’un vignoble bio… Que feront Charles III et Camilla lors de leur venue en France ?

Charles et Camilla ne sont pas venus en France depuis cinq ans et des déplacements à Lyon et à Nice, où ils avaient rendu hommage aux victimes de l’attentat du 14-Juillet. Les septuagénaires poursuivront leur tour d’Europe en Allemagne pour trois jours. Ils sont attendus à Berlin, à Brandenburg et Hambourg. Rendre visite au couple franco-allemand en premier lieu n’est pas anodin. Même si la famille royale se refuse à parler de politique, elle en est un levier évident à l'international. "Le ministère des Affaires étrangères est désireux d’utiliser le pouvoir diplomatique de la monarchie pour créer des ponts avec le pays post-Brexit", notait en septembre le quotidien britannique The Telegraph.