Absente de la messe du Jeudi saint, la reine Elizabeth II manquera aussi celle de Pâques dimanche

L'état de santé de la reine, fragilisée par le Covid-19 en février dernier et qui a reçu, jeudi, la visite surprise de son petit-fils Harry et de Meghan, inquiète la Grande-Bretagne. La souveraine, qui fêtera ses 96 ans le jeudi 21 avril, délègue de plus en plus ses apparitions publiques aux autres membres de la famille royale. La dernière apparition de la reine Elizabeth date du 29 mars dernier, à l'occasion de la cérémonie d'hommage au défunt prince Philip, son mari pendant plus de 73 ans.