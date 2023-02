Devenu roi, Charles III doit renoncer à ses vacances au ski

The Sun avance deux explications à cette tradition avortée, pratique d’abord. Ne pas skier, c’est limiter le risque de se casser quelque chose. Et de recevoir officiellement sa couronne en Mondiovision avec un membre plâtré le 6 mai. C’est aussi limiter les dépenses alors que le Royaume-Uni traverse sa plus grave crise économique depuis les années Thatcher avec la multiplication de grèves et de manifestations sans précédent. Depuis son accession au trône le 8 septembre, Charles III a fait le tour de ses territoires sans jamais quitter les frontières britanniques. Alors pour une première sortie à l’étranger, priorité est donné à des visites très officielles.