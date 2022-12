États-Unis : William et Kate débutent leur visite officielle sur fond de scandale raciste

Aucune rencontre en revanche n'est programmée entre William et son frère Harry, qui vit désormais en Californie avec Meghan Markle et leurs deux jeunes enfants. Les deux couples sont notoirement en froid, notamment depuis l'interview télévisée de Harry et Meghan aux États-Unis en mars 2021, qui avaient accusé la famille royale de racisme.

Face à Oprah Winfrey, l'ex-comédienne avait évoqué "les inquiétudes" de certains membres de la famille royale qui se demandaient "à quel point la peau du nouveau-né serait foncée" quand il naîtrait en référence à leur fils Archie. À l'époque, la duchesse s’était refusé à dévoiler l’identité des personnes en question parce que "ce serait très dommageable pour elles".