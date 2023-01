"Il a mis une main sur mon genou" : le jour où Charles III a annoncé la mort de Diana à Harry

Cette scène, il la raconte avec précision dans Le Suppléant, ses mémoires à paraître le lendemain partout dans le monde. Harry et William logeaient à Balmoral, la résidence écossaise d’Elizabeth II où la souveraine est décédée 25 ans plus tard. "Il s’est assis au bord du lit, il a mis une main sur mon genou. 'Cher garçon, Maman a eu un accident de voiture’ ", narre-t-il dans la version audio de son livre, diffusée lors de l’interview télévisée. "Je me souviens avoir pensé 'Un accident ? Ok mais elle va bien, hein ?' (…). Je me souviens avoir attendu patiemment que Pa me confirme qu’en effet Maman allait bien. Et je me souviens qu’il ne l’a pas fait", poursuit-il.