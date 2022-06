Le prince Andrew contraint de rester dans l'ombre pour la cérémonie de l’ordre de la Jarretière

Désormais guéri, le prince Andrew participe donc ce lundi à la cérémonie annuelle de l’ordre de la Jarretière. Fondé par le roi Edward III en 1348 pendant la Guerre de Cent Ans, il s’agit de l’ordre le plus prestigieux de la chevalerie britannique dont il fait partie depuis 2006. S’il s’imaginait déjà entrer au château de Windsor entouré de ses frères Charles et Edward, de sa belle-sœur Camilla et de son neveu William, il a dû changer ses plans à la dernière minute. Un premier programme, dévoilé par un journaliste de ITV, montre d'ailleurs son nom imprimé noir sur blanc... The Sun et ITV assurent que les deux héritiers du trône se sont opposés à une telle apparition publique "pour son bien" et celui de la famille royale, qui a gagné des points auprès de l'opinion publique après quatre jours d'un jubilé d'exception.