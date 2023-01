"C’était celui-là" : Harry dévoile le collier que William a arraché lors de leur altercation

À Nottingham Cottage, la résidence des Sussex, le ton monte au sujet de Meghan, que William qualifie d’"impolie et agressive". Puis tout bascule. "Tout s’est passé si vite. Tellement vite", écrit Harry. Son aîné "l’a pris par le col, cassant au passage le collier qu’il portait et l’a projeté au sol". "Je suis tombé sur la gamelle des chiens, qui s’est brisée sous mon poids et dont les morceaux m’ont entaillé le dos", poursuit-il. Il aura fallu attendre la quatrième et dernière interview du fils cadet de Charles III pour avoir davantage de détails sur le bijou en question. Et comprendre son importance pour le principal intéressé.