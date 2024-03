Kate et Charles III atteints d’un cancer : William, un futur roi en pleine tempête

En annonçant sa lutte contre la maladie ce vendredi, la princesse de Galles a qualifié son mari de "grande source de réconfort et d’apaisement". William a continué ses activités publiques alors que les réseaux sociaux multipliaient les théories complotistes sur la disparition médiatique de son épouse. S’il a donné le change en public, l’héritier du trône traverse en coulisses l’épreuve familiale la plus délicate depuis le décès de sa mère Diana.

Ils auraient dû ouvrir le bal des déplacements officiels avec une visite en Italie. Mais la santé de la princesse de Galles en a décidé autrement. Admise à l’hôpital pour une opération à l’abdomen douze jours après son 42e anniversaire en janvier, Kate Middleton a révélé deux mois plus tard qu’elle avait entamé une chimiothérapie préventive pour soigner un cancer. Dans son message vidéo, l’épouse du prince William le cite à deux reprises et loue son soutien sans failles. "L’avoir près de moi est une grande source de réconfort et d’apaisement", note-t-elle. Un "roc" semblable à celui que le prince Philip a été pour Elizabeth II pendant plus de 70 ans.

Cible des internautes

Pour la famille royale britannique, ce début d’année 2024 sonne comme un tremblement de terre intime. Peut-être pire encore que l’annus horribilis d’il y a deux ans, marquée par la mort de la reine, les polémiques autour de Harry et Meghan puis le cas Andrew, accusé de viol devant la justice américaine. Une première secousse l'éprouve le 5 février avec l’annonce du cancer de Charles III, 75 ans, quelques semaines après avoir été traité pour une hypertrophie de la prostate. Puis six semaines plus tard, une réplique le frappe à nouveau avec la communication autour de la maladie de Kate. Une prise de parole quelque peu précipitée par un engouement du public sans précédent, à la fois dans les médias et sur les réseaux sociaux qui n’ont pas été tendres avec le prince William.

Kate atteinte d'un cancer : retour sur deux mois de rumeurs et de spéculations Source : TF1 Info

Seul au milieu des décombres, le prince de Galles a poursuivi son agenda pendant que ses proches entamaient leurs traitements. C’est en solo qu’il a remis des décorations, qu'il s'est exprimé sur la guerre entre Israël et le Hamas, qu’il a défendu son projet pour mettre fin à la crise du logement, qu’il a assisté aux Oscars britanniques ou encore aux Diana Awards, en l’honneur de sa mère. Quand il a renoncé en dernière minute à une cérémonie hommage à son défunt parrain le roi Constantin, c'est parce que sa femme venait d'apprendre son diagnostic. Les internautes ont pris William pour cible, s’amusant à coup de mèmes et se délectant d’un possible adultère. Après la publication de la vidéo de Kate, certains lui ont aussi reproché de ne pas l’avoir enregistrée avec elle.

Priorité aux enfants

D’autres ont fait preuve de plus d’empathie pour un clan qui, avant d’être des personnalités publiques, reste avant tout une famille comme les autres. "Beaucoup d'autres personnes sont touchées lorsqu'un de leurs proches est diagnostiqué avec un cancer", rappelle l’institut britannique Cancer Research UK. Le diagnostic de Kate a été "un grand choc" pour les Windsor selon la principale intéressée. "William et moi avons fait tout ce que nous pouvons pour faire face et gérer ça en privé pour le bien de notre jeune famille", souligne-t-elle.

Pas épargné par les drames personnels après avoir perdu sa mère brutalement à l’âge de 15 ans, l’héritier du trône se retrouve frappé par les cancers simultanés de son père et de son épouse. Sa priorité en pleine tempête ? Ses trois enfants, George, 10 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans. Il a fallu leur expliquer, sans les effrayer. L’annonce de Kate a d’ailleurs été faite vendredi à 18h, alors que démarraient les vacances scolaires de Pâques en Angleterre. Un temps que les Galles passeront ensemble, loin des caméras.

La presse britannique rapporte que Harry et William sont enfin entrés en contact dans ce contexte familial délicat. Un rayon de soleil inattendu au milieu de la grisaille, même si les deux patients royaux assurent "aller bien". Il y a cependant un détail qui interroge encore. Pourquoi donc le palais a-t-il laissé Kate, qui se savait déjà atteinte d’un cancer, assumer seule la responsabilité du scandale de la photo retouchée ?