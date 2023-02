Méchamment taquinés par "South Park", Meghan et Harry ne porteront pas plainte

Le programme prend soin de rappeler en préambule que "tous les personnages et évènements de cette série, même ceux basés sur de vraies personnes, sont totalement fictifs". "Toutes les voix de personnalités sont… médiocrement imitées", conclut un panneau introductif. Les noms des Sussex ne sont d’ailleurs jamais cités, South Park préférant les appeler "le prince du Canada et sa femme". Invité d’un talk show, Meghan et Harry s’agacent de ne pas pouvoir vivre une vie normale en agitant des pancartes appelant au respect de leur vie privée.