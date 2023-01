Après la sortie du "Suppléant", Charles, Kate et William sur le terrain... comme si de rien n'était

Never complain, never explain. Les Windsor ont pris l’habitude de ne pas commenter ce qui se dit sur eux et d’encaisser sans broncher. Le prince Harry répète lui que cette devise n’est pas tout à fait vraie en coulisses. La presse britannique les dit dévastés et très remontés après la publication de l’autobiographie sans filtre du duc de Sussex dans laquelle chacun en prend pour son grade. Mais ce jeudi 12 janvier, ses proches n’ont rien laissé paraître lors de leur première apparition publique depuis la mise en vente du livre que tout le monde s’arrache.