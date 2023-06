Pendant que Harry craint "une injustice" au tribunal, Kate s’éclate sur un terrain de rugby

Interrogé par son propre avocat dès la mi-journée, le prince Harry a martelé que la presse l’avait "trompé toute sa vie" et "avait caché les actes répréhensibles". Les paparazzis ? "Ils nous ont suivis et harcelés pendant plus de dix ans. Je dis 'nous' parce qu’ils s’en sont aussi pris à mon frère. Il y avait de gros problèmes de sécurité, ils étaient toujours là avant que j’arrive. Toute mon équipe de sécurité et moi, ainsi que celle de mon frère, suspections constamment des activités hors-la-loi", a-t-il ajouté, rapporte le Telegraph. Le duc de Sussex avance que ces "activités suspectes" ont débuté dès qu’il a eu un téléphone portable, alors qu’il n’était qu’au collège à Eton.