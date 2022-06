Le prince William fête ses 40 ans : déjà un futur roi exemplaire

William, c’est un peu une main de fer dans un gant de velours. Redoutable négociateur, militant affirmé, il bénéficie d’un capital sympathie grandissant. Rien que ces six derniers mois, il a évoqué publiquement sa dépression, il a demandé pardon pour l’esclavage en Jamaïque et a joué les vendeurs de journaux incognito pour The Big Issue, le magazine britannique des sans-abri.

"Depuis que je suis venu ici avec ma mère, j'ai toujours voulu me battre pour les sans-abri. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour accroître la visibilité des sans-abri et je veux faire plus", insiste-t-il dans une interview à la publication, évoquant sa visite du centre The Passage avec Lady Di en 1993. "J'aimerais avoir 21 ans à nouveau. 40 ans... Il faut que je me mette dans le bain", souligne-t-il dans le même entretien. Amateur de football et inconditionnel du club d’Aston Villa, ses gesticulations régulières en tribunes font sourire. Et rappellent celles de son petit dernier, âgé de 4 ans, lors du jubilé de platine.