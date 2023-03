Charles III transmet au prince Edward le titre de duc d’Édimbourg, longtemps détenu par leur père

En 1956, l’époux d’Elizabeth II avait créé le Duke of Edinburgh Award – un programme destiné aux 14-24 ans pour les inciter à aider leur communauté ou à se dépasser eux-mêmes dans divers domaines. Son succès ne se dément pas malgré les années. Entre avril 2021 et mars 2022, près de 486.000 jeunes Britanniques y ont pris part. Edward marchera dans ses traces et ne se séparera de l’appellation de duc d’Edimbourg qu’à sa mort. Les médias britanniques rapportent que cette succession respecte la volonté de ses défunts parents. Sophie racontait au Telegraph que Philip les en avait informés deux jours après leurs fiançailles en 1999.