Une octogénaire meurt après avoir été percutée par le convoi de la duchesse d’Édimbourg à Londres

Une enquête a été ouverte par l’Independent Office for Police Conduct, l’équivalent de l’IGPN, pour déterminer les circonstances du drame. Un appel à témoins a été lancé, les images de vidéosurveillance du coin ainsi que celles des caméras que portaient sur eux les policiers seront étudiées. Le responsable de l’unité spéciale du Met dédiée à la protection de la famille royale indique que "cette issue tragique est ressentie par tous leurs collègues" et que "leurs pensées vont à la famille et aux proches" de la victime. La duchesse d’Édimbourg a elle aussi réagi. Dans un communiqué publié par Buckingham, l’épouse du prince Edward s’est dite "profondément attristée".