Fan de Brad Pitt, Frédéric Mitterrand publiera un livre sur la star américaine au printemps

Frédéric Mitterrand aura peut-être l’occasion de croiser Brad Pitt très bientôt puisque ce dernier sera à l’affiche le 18 janvier de Babylon, le nouveau film de Damien Chazelle. Il y incarne Jack Conard, une star du cinéma muet qui devient totalement has been à l’arrivée du parlant. Un rôle pour lequel il vient de décrocher une nomination au Golden Globe du meilleur acteur du second rôle, deux ans après avoir triomphé dans la même catégorie avec Il était une fois à Hollywood de Quentin Tarantino.

Si l’écrivain et politique français adore Brad Pitt, ce dernier lui aussi adore notre pays. Depuis 2011, il est le propriétaire du château de Miraval, dans le Var, où il fait produire le vin du même nom. Le site accueille également un studio d’enregistrement mythique, où les Pink Floyd, AC/DC et autre Muse ont mis en boite quelques albums de légende. Après plusieurs années de travaux, financés par l’acteur, il vient de rouvrir à l’automne.