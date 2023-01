La robe de Doja Cat vous angoisse ? Vous êtes peut-être victime de trypophobie !

D’après une étude américaine consacrée aux peurs irrationnelles, publiée en 2012, la trypophobie toucherait jusqu’à 16% de la population, dans des formes plus ou moins graves, et serait plus développée chez les hommes que les femmes. Le seul traitement connu, à ce jour ? Une exposition prolongée à la source de cette angoisse.

Aux États-Unis, ce mal encore méconnu a été très médiatisée en 2017, lors de la diffusion de la saison 7 de la série American Horror Story. Après les avoir vaincues, le personnage d’Ally, interprétée par Sarah Paulson, voit ses multiples phobies ressurgir après l’élection de Donald Trump. Non seulement elle souffre de trypophobie mais aussi d’hématophobie, la peur du sang, et de coultrophobie… la peur des clowns. La totale, quoi.