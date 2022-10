Kanye West défile dans la boue pour Balenciaga, Kim Kardashian au premier rang

C'était la star du défilé. Ce dimanche, Kanye West a ouvert le show de Balenciaga qui se déroulait à Villepinte, au nord de Paris, loin du faste de la Fashion Week. Ami de Demna, le styliste géorgien de la célèbre maison de couture, Kanye West a débarqué casquette visée sur la tête sous une capuche, pantalon en cuir et veste noire avec des poches multiples, chaussé de grosses baskets.

L'artiste américain qui avait précédemment collaboré avec Demna - pour sa collection Donda en août 2021 ou encore sa capsule pour GAP - a donné le coup d'envoi de ce show défilé sombre et dérangeant qui s'est déroulé dans un décor de chantier avec une forte odeur de boue. Kim Kardashain, son ex-compagne et muse de Balenciaga, était au premier rang de ce défilé où des hommes en tenues utilitaires ou accessoirisées avec un porte-bébé, et des femmes en robes longues et talons aiguilles ont marché dans la boue.