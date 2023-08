Une chanson culte de Queen retirée de leur "Greatest Hits" au Royaume-Uni

"Fat Bottomedd Girl" ne sera finalement plus disponible sur la version "Greatest Hits" du groupe Queen mise en ligne sur Yoto, une plateforme numérique destinée aux enfants et leurs parents. Parue en 1981, cette compilation de Queen contient 17 titres issus des premiers albums du quatuor. "Fat Bottomed Girls" figure en quatrième position entre "Killer Queens et "Bicycle Race". Sur la nouvelle mouture, elle a disparu sans explication. "Cette collection intemporelle contient 16 titres classiques du rock et avec plus de 25 millions de ventes à ce jour, c’est l’un des albums les plus vendus de tous les temps", indique la présentation de l’album.