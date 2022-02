Fausse héritière, vraie escroc : "Inventing Anna", la folle série Netflix inspirée de faits réels

Dans Inventing Anna, elle construit presque en temps réel un personnage qui semble insaisissable. Et qui sous ses airs de babydoll s’avèrera extrêmement redoutable. "Vous me connaissez. Tout le monde me connaît. Je suis une icône, une légende", clame son héroïne en ouverture de la mini-série alors que part à l’impression l’article qui a tout changé. Et inspiré ces neuf épisodes. En mai 2018, le New York Magazine publie l’histoire à peine croyable d’une jeune femme qui, les cinq années précédentes, a réussi à se faire une place au sein de l’élite new-yorkaise en se présentant comme une riche héritière allemande. Elle affirme que 60 millions de dollars l’attendent en Europe. Sans pourtant rien avoir sur son compte en banque.