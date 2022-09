Faut-il (ou pas) foncer voir "Rodeo", le film polémique de Lola Quivoron ?

Sa caméra, nerveuse et gourmande, capture les regards, le grain de la peau, le cambouis et le sang mêlés, les mots crus de la jeunesse aussi. Au risque de donner du carburant à ses détracteurs, Rodeo est un film plus charnel qu’intellectuel. Il cherche moins à expliquer qu’à faire ressentir la passion qui réunit ses personnages, avec le goût du risque et les interdits qui vont avec. Est-ce qu’il la glorifie pour autant ? C’est beaucoup moins sûr.

Contrairement à ce qu’on voit dans 99,99% des blockbusters américains où des chauffards glamour détruisent tout sur leur passage – au hasard, l’intégralité de la saga Fast and Furious – la violence n’est pas sans conséquence pour les jeunes protagonistes de Rodeo. Elle est même souvent le prix à payer pour assouvir leurs pulsions. Ce qui n’en fait pas non plus un conte moral ou une mise en garde. Plutôt le témoignage d’un univers bien réel, aussi dérangeant soit-il.