Favori à l'Oscar pour "Oppenheimer", Cillian Murphy sera-t-il le prochain James Bond ?

"The Sun" affirme que Cillian Murphy est en pole-position pour succéder à Daniel Craig dans le costume de James Bond. Dimanche soir, cet Irlandais de 47 ans pourrait décrocher l'Oscar pour sa performance fascinante dans "Oppenheimer". Comédien à l'aise dans tous les registres, il apporterait une intensité indiscutable au personnage de 007.

Et c’est reparti pour un tour ! Alors que le rôle de James Bond est vacant depuis la sortie de Mourir peut attendre en octobre 2022, la presse britannique se fait l’écho d’un nouveau successeur potentiel à Daniel Craig. À 48 heures de la 96ᵉ cérémonie des Oscars, où il pourrait décrocher le trophée du meilleur acteur pour Oppenheimer, l’Irlandais Cillian Murphy serait le nouveau favori à la succession de Daniel Craig.

D’après le tabloïd The Sun, l’acteur de 47 ans aurait les faveurs de Barbara Broccoli, la productrice de la saga 007 qui le suit depuis déjà plusieurs années. "Le nom de Cillian est sur toutes les lèvres actuellement à Hollywood et pour lui ce serait le rôle ultime", affirme une source bien informée. "Ce serait une manière d’améliorer la franchise avec un acteur qui au sommet de son art."

De la Palme d'or à "Peaky Blinders"

Révélé en 2002 avec le thriller post-apocalyptique de Danny Boyle 28 jours plus tard, Cillian Murphy a prouvé ses talents dans tous les registres, qu’il plonge dans la guerre d’indépendance irlandaise pour Ken Loach dans Le Vent se lève, Palme d’or à Cannes en 2006, ou dans les tréfonds de Gotham City pour Christopher Nolan, qui l’a mis dans le costume de L’Epouvantail dans sa trilogie Batman. Le réalisateur a ensuite fait de lui "la cible" de Leo DiCaprio dans Inception en 2010. Puis un officiel traumatisé dans le magistral Dunkerque, en 2017.

De 2013 à 2022, Cillian Murphy a été la vedette de Peaky Blinders, la série criminelle de Steven Knight. Thomas Shelby, le leader d’un gang de Birmingham durant l’entre-deux-guerres, est sans doute le personnage le plus inquiétant de toute sa carrière. Comédien discret, marié depuis 2004 à l’artiste Yvonne McGuinness, son amour de jeunesse, ce papa de deux garçons n'était toutefois pas considéré comme une star bankable sur grand écran jusque-là.

Ce qui n’a pas empêché son ami Christopher Nolan de lui confier le rôle complexe de l’inventeur de la bombe atomique dans le puissant Oppenheimer, méga-succès au box-office, avec plus de 960 millions de dollars de recettes. Il a beau être entouré des plus grandes stars d'Hollywood pendant près de 3 heures, c'est sa composition fascinante et hantée dont on se souvient longtemps après la projection.

En 2019, son nom avait déjà été murmuré pour le rôle de James Bond, alors que Peaky Blinders cartonnait sur le petit écran. "Je suis vraiment flatté d'être dans la discussion", avait-il réagi auprès de GQ. "Mais honnêtement je pense que ça devrait être une femme", assurait-il. Une hypothèse écartée depuis par les producteurs. Hasard ou pas, la rumeur Cillian Murphy surgit alors que Christopher Nolan a démenti être en négociations pour réaliser le prochain James Bond...