Cannes 2023 : "The Idol" avec The Weeknd et Lily-Rose Depp, scandale or not scandale ?

C’est bien après l’heure où les enfants sont couchés que les deux premiers épisodes de la série The Idol ont été présentés lundi soir dans le cadre du 76ᵉ Festival de Cannes. Après visionnage, on le confirme : il faudra tenir les moins de 18 ans loin de la télé - ou de l'écran d'ordinateur - lors de la diffusion sur Prime Vidéo à partir du 5 juin prochain. Les adultes aussi ? Le débat est ouvert. Et il sera peut-être nécessaire de visionner les trois suivants pour se faire un avis définitif sur cette entreprise précédée d'un parfum de soufre.

Née de l'imagination de Sam Levinson, le réalisateur américain en vogue de la série Euphoria, et du chanteur canadien Abel Tesfaye, alias The Weeknd, The Idol nous dévoile le quotidien de Jocelyn, une pop star qui prépare son retour après une épreuve douloureuse. Autour d’elle, une nuée d’agents, d’assistants et de conseilleurs en tous genres qui décident d’à peu près tout à sa place. Malheur : une photo intime de leur protégée fait le buzz sur les réseaux sociaux. "Rien de grave", lui promet son manager. "Ça ne pourrait pas être pire", lance-t-il dès qu’elle a le dos tourné.