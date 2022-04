Cannes 2022 : le cinéma ukrainien mis à l’honneur… le Russe Serebrennikov aussi

Cette année à Cannes il dévoile en séance spéciale The Natural History of Destruction, un film basé sur un texte de l'essayiste allemand W.G. Sebald (1944-2001), dans lequel est décrit le phénomène de la destruction massive de la population civile et des villes allemandes par les raids aériens massifs des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Son compatriote Maksim Nakonechnyi défend lui en section "Un certain regard" son premier film, Butterly Vision, qui la raconte l’histoire d'une jeune enseignante "qui s'est engagée dans la guerre et a été enlevée". Elle "revient dans le pays au profit d'un échange de prisonniers", a expliqué Thierry Frémaux, insistant qu’il ne l’avait pas retenu "pour rendre hommage à l’Ukraine", mais "parce que c’est un très bon film."