À la veille de l'ouverture de Cannes, Thierry Frémaux défend Johnny Depp : "Je m'intéresse à l'acteur"

D’après Thierry Frémaux, les polémiques autour de la star américaine n’ont eu aucun impact sur la sélection de Jeanne du Barry, présenté hors compétition. "Nous avons vu un film de Maïwenn, d’une réalisatrice française qui aurait pu être en compétition. Et on ne s’est pas posé de question", a-t-il insisté. "Tout le monde savait que Johnny Depp avait tourné un film en France. Il est très extraordinaire dans ce film, dans un rôle qui était difficile. Et puis s’il y a une personne au monde qui ne s’est pas intéressé à ce procès très médiatique, c’est moi. Je m’intéresse à Johnny Depp comme acteur."