Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo, retrouve le sourire sur la Croisette

Devant les photographes, la jeune femme de 28 ans a affiché son plus beau sourire dans sa robe fendue argentée. De quoi en rappeler un autre, celui de sa fille Bella Esmeralda qu’elle a dévoilé au monde au début du mois. Les premiers clichés de la fillette, née le 18 avril, ont déjà été likées plus de 6 millions de fois. Comme un soutien numérique à toute une famille dévastée par le deuil. En annonçant l’arrivée de leur fille, Georgina Rodriguez et son compagnon Cristiano Ronaldo ont également révélé la mort de son jumeau à la naissance.