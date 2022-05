À qui la Palme d’or du Festival de Cannes après "Titane" ? Le jury de Vincent Lindon a du pain sur la planche

Enfin si certains d’entre vous se posent la question, sachez qu’après avoir triomphé à l’Eurovision, l’Ukraine ne remportera pas la Palme d’or. Et pour cause : si les films de Sergei Loznitsa (The Natural History of Destruction) et Maksim Nakonechnyi (Bachennya Metelyka) seront présentés durant la quinzaine, ils ne sont pas en compétition, tout comme Mariupolis 2 du Lituanien Mantas Kvedaravičius, tué début avril à Marioupoul où il avait tourné.

En revanche il y a un Russe dans la course, peut-être le seul à être autorisé sur la Côte d’azur dans le contexte actuel. Après avoir assisté au Festival de Cannes à deux reprises depuis son salon en raison de ses déboires judiciaires avec le pouvoir moscovite, Kirill Serebrennikov défendra Madame Tchaïkovsky, ou la relation conflictuelle entre le célèbre compositeur et sa jeune épouse. Sa participation est déjà un événement. Et sa présence au palmarès ne manquerait pas d’être commentée, peu importe la récompense.