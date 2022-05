Festival de Cannes 2022 : Anne Hathaway fait sa première montée des marches tout en élégance

"J’aime les films qui sont présentés ici", nous a confié Anne Hathaway à quelques heures de la montée des marches. "Quand j’en vois un, je sais que je vais être secouée. Je sais aussi qu’il y a un certain niveau de qualité et après avoir travaillé avec James, je me suis rendue compte que j’avais encore plein de choses à apprendre à propos du cinéma", a admis la comédienne, touchée par le sujet du film de James Gray.

Dans Armageddon Time, cette maman de deux enfants dans la vraie vie joue une mère dépassée par son fils, qui rêve devenir artiste. "Quand j’avais 12 ans, moi aussi je ne me sentais pas à ma place", se rappelle l’actrice. "Et je ne me sens toujours pas vraiment à ma place, à vrai dire !"