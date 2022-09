Ruben Östlund, le réalisateur de "Sans Filtre" : "Charlbi Dean était une femme généreuse et une actrice très douée"

Et avez-vous ensuite effectué une croisière de super riches comme dans le film ?

La croisière non, j’ai dû faire des recherches. En revanche, la scène ou Carl s’offusque qu’un membre de l’équipage travaille torse nu sur le pont est inspiré d’une balade en yacht. J’étais en train de regarder Instagram et soudain, j'aperçois ce type qui travaille dur en plein soleil. Il n’a aucun pouvoir économique. Mais il dégage cette sexualité brute qui est une valeur en soi.

Au Festival de Cannes, Sans Filtre a clivé la presse française. On va dire que les journalistes de droite ont adoré… Et ceux de gauche beaucoup moins. Pour vous, il y a un humour de droite et un humour de gauche ?

Ce clivage est super intéressant en tout cas. Je crois que ça dit quelque chose de la gauche actuelle. Chez nous, en Suède, la gauche a oublié Marx et ses préceptes. C’est comme si elle voulait qu’on représente les pauvres comme des êtres gentils et authentiques. Et les riches comme des êtres égoïstes et superficiels. C’est une vision du monde tellement stupide ! Et quand vous brisez ça, la presse de gauche est mal à l’aise. Je ne sais pas si c’est pareil chez vous. Toujours est-il que ça ne me dérange pas.

Et vous ? Vous vous voyez comme un réalisateur de gauche ?

Pas la même gauche que la presse qui n’aime pas mon film ! (rires). Ce que j’aime, c’est regarder le monde d’un point de vue matérialiste. Les théories marxistes sont formidables de ce point de vue. Alors que la droite religieuse conservatrice… Arrêtez les gars ! Nous vivons au XXIᵉ siècle ! En revanche, je déteste qu’on enferme les gens dans une boîte. À titre personnel, je me vois comme un homme de gauche qui comprend les vertus du capitalisme. Mais je crois que c’est le cas de la gauche intellectuelle depuis toujours. Et c’est, selon moi, la clé pour construire une meilleure société. Si vous voulez mieux comprendre ce que je dis, je vous recommande de lire Utopies Réalistes, de l’historien néerlandais Rutger Berman. Il défend notamment le concept de revenu de base universel, cette idée que chaque personne reçoit un revenu de l’État en qualité de citoyen. Une loi dans ce sens a d’ailleurs failli passer sous Nixon aux États-Unis et, pour moi, c'est quelque chose qui dépasse le clivage entre la droite et la gauche.