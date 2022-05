Cannes 2022 : discret, Kylian Mbappé s’est (presque) perdu parmi les festivaliers

Dans la soirée, il n’a donc pas foulé le tapis rouge, contrairement à son rival polonais Robert Lewandowski, ou de son grand copain marocain du PSG Achraf Hakimi quelques jours plus tôt. Mais "Kyky" a quand même choisi de se rendre à la soirée du film Elvis, sur une plage de la Croisette où se produisait le groupe italien Manneskin. Et il a croisé ses nombreux fans, multipliant les autographes et les selfies en fendant la foule avant d'arriver à destination.