Cannes en coulisses : pour la Palme d’or, il est encore un peu trop tôt pour faire un choix

C’est le Graal, le nec plus ultra des récompenses cinématographiques. Citer le titre de quelques lauréats de la Palme d’or donne le tournis : Orson Welles, Billy Wilder, Federico Fellini, Luchino Visconti, Jacques Demy… plus proche de nous, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, David Lynch, Gus Van Sant ou encore Quentin Tarantino. La liste est aussi interminable que prestigieuse. Qui les rejoindra au panthéon de la Croisette et succédera à Julia Ducournau et son rugissant Titane cette année ? Mystère, mystère.

Le grand truc entre festivaliers, c’est de faire des pronostics. Entre deux projections, dans les files d’attente ou à la terrasse des cafés, de préférence l’air hautain en se référant aux fameux "tableaux critiques" publiés par plusieurs magazines professionnels. Sachant qu’à chaque fois ils ont tout faux puisqu’ils ne sont pas dans la tête des membres du jury.