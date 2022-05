Cannes en coulisses : TikTok sur les marches, gros malaise ou coup de génie ?

Histoire de ne pas totalement passer pour un vieux con, je suis allé discuter avec l’un d’entre eux, le Français TerryLTAM, spécialiste de la pop culture invité à animer le tapis rouge. "Je ne suis peut-être pas un expert du cinéma japonais, mais je pense que je reste un cinéphile qui peut apprécier tous types de films et donner son avis", s’est-il défendu lorsque j’ai abordé la question de sa légitimité.

Pour lui, TikTok est à sa place à Cannes parce que c’est un réseau qui crée une vraie proximité entre les influenceurs et leurs abonnés. "En général ils entendent parler du tapis rouge à la télé mais ça ne va pas plus loin. Alors que là, il y a quelqu’un qu’ils suivent sur leur téléphone et qui leur montre l’envers du décor. Je pense que ça peut donner un petit clic, un petit switch pour découvrir un autre cinéma." J'imagine déjà les lip dubs à partir des dialogues du Serebrennikov, ça va être drôle.