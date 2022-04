"Plus que jamais" : le dernier film de Gaspard Ulliel dévoilé au Festival de Cannes

Il avait écrit quelques-unes de plus belles pages de sa carrière sur la Croisette. Gaspard Ulliel sera à l’honneur lors du 75e Festival de Cannes puisqu’il figure au générique de Plus que jamais, le nouveau film de la réalisatrice franco-allemande Emily Atef (Trois jours à Quiberon) qui vient d’être ajouté à la section Un certain regard. L'occasion de lui rendre un nouvel hommage, quelques mois après sa disparition tragique.

Dans ce drame tourné au printemps 2021 entre Bordeaux et la Norvège, l’acteur incarne Mathieu, le compagnon d’Hélène, jouée par la Luxembourgeoise Vicky Krieps, une jeune femme qui, après avoir découvert qu’elle souffre d’une maladie rare des poumons, se lance dans un grand périple à travers l’Europe. Un premier cliché du film vient d’être dévoilé par le distributeur Jour de fête. La date de sortie n’est pas encore fixée.