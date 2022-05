Sexe, féminicides et religion : pourquoi l’Iran est en colère contre "Les Nuits de Mashhad", le film primé à Cannes

"Mon petit copain a été en prison pendant deux ou trois semaines, parce qu’on pensait que c’est lui qui avait diffusé la vidéo. Mais il n’a eu aucun procès", nous a raconté la jeune femme à Cannes. "Le mec qui l’a volé ? On l’a trouvé, mais il n’a eu aucun problème. Il a continué sa carrière, il est devenu un grand comédien de théâtre. En fait, tout était pour moi : peu importe si c’était moi sur la vidéo, peu importe comment elle a circulé. Le gouvernement a enquêté sur moi, sur les hommes avec qui j’ai travaillé, les hommes que j’ai embrassés, avec qui j’ai fait la fête."

Avant même l'ouverture du procès, ses avocats lui ont annoncé qu’elle allait être condamnée à 100 coups de fouet et une interdiction de 10 ans de travail pour ces "relations interdites". Refusant ce châtiment "humiliant", Zahar Amir Ebrahimi a décidé de quitter l'Iran, laissant derrière famille et amis pour s’installer à Paris. Elle ne rentrera sans doute jamais au pays puisque pour le second volet du dossier judiciaire, lié à la vidéo elle-même, elle risque la peine de mort.