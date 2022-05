Cannes 2022 : victime d’un zona ophtalmique, Isabelle Adjani absente des marches de "Mascarade"

Le zona opthalmique, si vous n’en avez jamais entendu parler, est une infection oculaire induite par le virus varicelle-zona. D’après le site spécialisé passeportsante.net, il se manifeste par des picotements et des cloques sur le front et le nez, une douleur et une rougeur oculaire ainsi qu’une sensibilité à la lumière et un gonflement de la paupière. Pas idéal pour affronter les flashes des photographes…

Manquer les marches de Mascarade est d’autant plus frustrant pour Isabelle Adjani qu’elle avait effectué une première apparition sur le tapis rouge, cinq jours plus tôt, pour assister à la projection du film de Valeria Bruni-Tedeschi Les Amandiers, en lice pour la Palme d’or.